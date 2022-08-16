Самойлов анонсировал первый полноценный альбом после распада «Агаты Кристи» Бывший лидер «Агаты Кристи» Самойлов выпустит первый после распада группы альбом с песнями Суркова

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Вадим Самойлов

Основатель «Агаты Кристи» Вадим Самойлов готовит к выходу «первый настоящий полноценный альбом» после распада группы. Представить новый материал артист планирует этой осенью. В пластинку войдут две песни, текст к которым написал бывший помощник президента Владислав Сурков, сообщил музыкант в разговоре с NEWS.ru.

Сейчас у меня готовится к выходу новый альбом, с осени начну давать свои авторские концерты с новым материалом. Названия [альбома] еще нет. Это мой первый настоящий полноценный альбом после «Агаты Кристи». Я очень долго его рожал, долго внутри себя копался, пытаясь понять, кто я, что из себя представляю. В нем можно будет узнать и «Агату Кристи», и другие мои работы, и парафразы советских композиторов — всё, что меня сформировало как музыканта, — рассказал Самойлов.

Экс-лидер «Агаты Кристи» добавил, что в его новый альбом войдут две «интересные, значимые, глубокие песни», написанные Сурковым. По словам Самойлова, с бывшим помощником президента его связывает многолетняя творческая дружба.

Он (Владислав Сурков. — NEWS.ru) очень талантливый автор. В свое время, когда я не знал, кто такой Владислав Сурков, ко мне обратились как к продюсеру: показали авторский материал, предложили послушать его и оценить с профессиональной точки зрения. Я послушал, и мне очень понравилось. Мы даже записали две пластинки не для публики («Полуострова» в 2003 году и «Полуострова-2» в 2006 году. — NEWS.ru). Сейчас они выложены на моих ресурсах, разумеется, с согласия Владислава Юрьевича, — пояснил артист.

Ранее вокалистка рок-группы «Город 312» Ая (Светлана Назаренко) пообещала добавить в грядущий сольный альбом треки, посвященные женским проблемам. По ее словам, выпуск пластинки запланирован к октябрю 2022 года.

При этом она добавила, что коллеги по музыкальному коллективу нормально отнеслись к ее желанию записать сольный альбом. Назаренко подчеркнула, что у них появилось «параллельное дело», в котором им удалось себя реализовать. Певица назвала себя «неспокойной» и подчеркнула, что ей необходимо постоянно развиваться в творческом плане.