https://static.news.ru/photo/c28f5e54-27dd-11ea-b80c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Высоцкий Фото: Vladimir Mekler/Russian Look

Черновик песни «Палач» 1975 года, написанный от руки советским бардом Владимиром Высоцким, будет продан на торгах.

Прогнозируемая стоимость лота, который выставят 23 декабря, составляет 500–550 тысяч рублей, сообщается на сайте аукционного дома «Литфонд».

Рукопись выполнена чёрными чернилами, с многочисленными авторскими правками. В отличном состоянии, — говорится в описании.

Отмечается, что тест существенно отличается от окончательного и ставшего известным черновика.

Сравнение нашего и окончательного варианта свидетельствует не только о текстовом, но и смысловом различии. Чрезвычайная редкость, — отмечается на сайте.

Как писал NEWS.ru, рукопись английской писательницы Шарлотты Бронте продали на аукционе в Париже за €780 тысяч. Черновик «Журнал для молодых людей», датируемый августом 1830 года, содержал три неопубликованных сочинения автора.