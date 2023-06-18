Россиянку заподозрили в вербовке девушек для фронтмена Rammstein Welt: работавшую кастинг-директором Rammstein россиянку подозревают в поставке девушек Линдеманну

Фото: Francesco Castaldo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тилль Линдеманн

Работавшую кастинг-директором Rammstein россиянку Алену Макееву подозревают в поставке девушек фронтмену группы Тиллю Линдеманну, сообщает Welt am Sonntag. Она стала фигуранткой уголовного дела о домогательствах, которое было возбуждено против музыканта.

Мы можем подтвердить, что в деле Линдеманна в качестве обвиняемой фигурирует и госпожа Макеева, — сообщила пресс-секретарь ведомства.

Сейчас россиянка находится в статусе подозреваемой. В прокуратуре полагают, что она отбирала и поставляла девушек на вечеринки Rammstein после концертов. В настоящее время Макеева и Линдеманн проходят по двум уголовным делам: о сексуальных домогательствах и сбыте наркотиков.

Заявления на музыканта поступили от нескольких девушек. Одна из поклонниц рассказала газете Welt am Sonntag, как на одном из концертов ее накачали наркотиками, после чего у нее были провалы в памяти, но впоследствии фанатка очнулась уже в отеле с Линдеманном. Еще одна поклонница рассказывала, что певец подсыпал ей наркотики в алкоголь и начал приставать, после чего она ушла.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.