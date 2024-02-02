Россиян лишили «Дымка»: почему YouTube заблокировал хит Ицыка Цыпера

Фото: tiktok.comicykcyper

Ицык Цыпер (настоящее имя — Игорь Цыба)

Клип «Дымок» исполнителя Ицыка Цыпера заблокирован на YouTube для российских пользователей. Что об этом известно, почему песня так популярна?

Почему заблокировали клип Ицыка Цыпера

При попытке открыть ролик «Дымок» на экране видеохостинга появляется сообщение: «Видео недоступно. Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов».

На настоящий момент причина, по которой клип «Дымок» оказался заблокирован для российских пользователей, официально остается неизвестной.

Кто требовал запретить клип «Дымок»

22 января сообщалось, что в России потребовали запретить суперхит Ицыка Цыпера (настоящее имя — Игорь Цыба), который за последние недели собрал на платформе YouTube 8 млн просмотров. SHOT уточнял, что общественники усмотрели в композиции «Дымок» пропаганду употребления наркотиков.

Инициаторами запрета выступили представители движения «Ветераны России», которые обратились с соответствующей жалобой в Генпрокуратуру РФ.

Что за клип «Дымок»

Композиция «Дымок» стала первым большим хитом 2024 года. Сейчас она занимает второе место песенного чарта во «ВКонтакте» и Apple Music, а также находится на первой строчке в топах «Яндекс Музыки» и Shazam. Выпущенный в сентябре прошлого года клип сейчас имеет больше 16 млн просмотров на YouTube.

Шансон под гэриджевый инструментал стал популярен благодаря комьюнити онлайн-шутера Escape from Tarkov и стримеру Stray228. Оттуда «Дымок» проник в социальные сети, а затем обрел популярность.

Другая песня Ицыка Цыпера под названием «Нефертити» также набрала ход в последние пару недель. В ВК ее можно найти на третьей строчке чарта, в «Яндекс Музыке» — на четвертой, в Shazam — на шестой, в Apple Music — на шестнадцатой. На YouTube у нее 2,6 млн просмотров.

Что известно об Ицыке Цыпере

Настоящее имя Ицыка Цыпера — Игорь Цыба. Известно, что он родился в УССР, а сейчас проживает в небольшом казахстанском городе. Мужчине 61 год.

По некоторым данным, в 1981-м Цыба окончил Костанайский строительный колледж. Военную службу проходил в Тверской области.

«В Казахстане местные называют его Дядя Изя. Вместе с этим ходят слухи, что он часто наведывался на Украину — в Одессу и Киев, впрочем, как рассказал Telegram-каналу SHOT собеседник из окружения певца, Цыба категорически запрещает обсуждать с кем-либо его биографию», — отмечается в публикации на сайте LIFE.ru.

Больше никаких подробностей из биографии Ицыка Цыпера в открытом доступе нет. Некоторые СМИ пишут о том, что до 2020 года мужчина был зарегистрирован как ИП в сфере аренды недвижимости в Костанае. При этом музыкой Цыба профессионально не занимался: играть на инструментах и петь он научился сам.

В Сети стиль Ицыка Цыпера уже прозвали «хаус-шансон» и «клауд-шансон». Вокал и тексты песен исполнителя очень сильно напоминают классический «блатняк». При этом музыка используется совсем из других направлений: чаще всего это танцевальные гэридж и южный рэп.

Употребление наркотиков вредит здоровью.

Читайте также:

На основателя группы «Дореволюционный советчик» завели уголовное дело

Участнику СВО отказали поставить трек «Я русский» в ночном клубе Петербурга

Музкритик назвал ноунеймом активиста, требующего проверить SHAMAN на ЛГБТ