По информации на 18 марта, в рейтинге букмекеров Евровидения группа Little Big, представляющая страну на конкурсе со своей композицией Uno, находится на четвёртом месте. Днём ранее Россия была на пятом месте.
По подсчётам экспертов, вероятность победы на музыкальном шоу команды из Санкт-Петербурга равняется 9%. На первом месте в рейтинге располагается болгарская певица Victoria. Её шансы на победу оценивают в 12%. Далее с 11% идут группы из Швейцарии и Литвы,
Как ранее писал NEWS.ru, Россия всегда с большим пафосом и слишком серьёзно относилась к Евровидению. Однако выбор группы Little Big в качестве участника конкурса показывает «абсолютную смену стиля». Такое мнение высказал журналист немецкой газеты Handelsblatt Андре Баллин. Он отмечает, что 16 мая в Нидерландах Little Big может получить главный приз.
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