«Россия — центр Вселенной»: основатель «Хора Турецкого» о «Русовидении» Основатель «Хора Турецкого» допустил появление в России аналога Евровидения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Михаил Турецкий

Основатель «Хора Турецкого» музыкальный продюсер Михаил Турецкий заявил NEWS.ru на премии Bravo, что не исключает появления в России своего международного песенного конкурса для замены Евровидения. По его словам, у страны должно быть все свое, в том числе условное «Русовидение».

Я не могу сказать, что Евровидение — бездарный конкурс. Он девальвировал, конечно, но когда-то это было очень яркое, мощное событие, которое весь мир ждал. Ну а что сейчас происходит? Конечно, есть определенного рода стагнация, обесценивание. Давайте пробовать, может, у нас и получается заместить. «Русовидение»? Это креативно. Почему нет, — сказал Турецкий.

Шоумен высказал мнение, что самое ценное качество, которое Россия может получить в условиях санкционной агрессии — это независимость во всем. Турецкий пояснил, что нужно вести себя так, как если бы Россия была центром мира.

То есть: «Идите к нам, мы центр мира! Пуп земли. Центр Вселенной — Россия. У нас все свое. И мы вам покажем, как дальше жить», — объяснил он.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о замене Евровидения, заявила, что нужно создавать что-то свое «не в пику кому-то» и «не вместо чего-то». По ее словам, это нужно делать, просто потому что у России есть богатейший потенциал.