Российские концерты Энрике Иглесиаса перенесли на 2021 из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/fa28861e-7978-11ea-88a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Концерты испанского музыканта Энрике Иглесиаса перенесли на год. Выступления, запланированные в Москве 30 мая и в Сочи 1 июня, состоятся в те же даты в 2021 году.

Компания-организатор SAV Entertainment сообщила, что перенос представлений связан с запретами на массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса, передаёт ТАСС.

Наша главная задача в настоящий момент — это безопасность всех посетителей, наших сотрудников и артистов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что шоу пройдут в Москве на «ВТБ-Арене» и в дворце спорта «Большой» города Сочи, как и планировалось в 2020 году. Приобретённые ранее билеты будут действительны.

Испанец Энрике Иглесиас и пуэрториканец Рики Мартин собираются поехать в совместный тур. Гастроли начнутся 5 сентября в городе Феникс американского штата Аризона, писал NEWS.ru.