Рома Зверь спел с уличными музыкантами в Санкт-Петербурге

Российский музыкант и актёр Роман Билык, известный как Рома Зверь из группы «Звери», показал своё выступление с уличными музыкантами в Санкт-Петербурге.
Билык опубликовал в Instagram видео с исполнением песни «Просто такая сильная любовь», оригинальная версия которой записана его коллективом. Представление музыкантов прошло на одной из пешеходных улиц города.
Продюсер и друг артиста рассказал, что за выступлением наблюдали видеоблогеры Руслан Усачёв и Эльдар Джарахов, а также команда звёзд TikTok под названием Dream Team House.
Как писал NEWS.ru, Рома Зверь высказался по делу Кирилла Серебренникова, осуждённого условно. По словам артиста, этот процесс приведёт к конфликтам в творческой среде.
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