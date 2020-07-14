Рома Зверь спел с уличными музыкантами в Санкт-Петербурге

https://static.news.ru/photo/b48eb012-c5ed-11ea-b40c-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/romanbilyk

Российский музыкант и актёр Роман Билык, известный как Рома Зверь из группы «Звери», показал своё выступление с уличными музыкантами в Санкт-Петербурге.

Билык опубликовал в Instagram видео с исполнением песни «Просто такая сильная любовь», оригинальная версия которой записана его коллективом. Представление музыкантов прошло на одной из пешеходных улиц города.

Продюсер и друг артиста рассказал, что за выступлением наблюдали видеоблогеры Руслан Усачёв и Эльдар Джарахов, а также команда звёзд TikTok под названием Dream Team House.

Как писал NEWS.ru, Рома Зверь высказался по делу Кирилла Серебренникова, осуждённого условно. По словам артиста, этот процесс приведёт к конфликтам в творческой среде.