https://static.news.ru/photo/4188b326-23d4-11ea-ab6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: rocknadvolgoi.ru

Возрождённый в Самаре фестиваль «Рок над Волгой» отныне будет платным. Мероприятие состоится в июне 2020 года, а продажа билетов началась уже сейчас.

До этого музыкальный марафон не проводили семь лет. Участие в обновлённом фестивале уже подтвердили группы «Би-2», «Мумий Тролль», а также американская рок-группа Papa Roach, сообщили организаторы.

Были разные точки зрения, и большинство требовало комфорта, сидячих трибун, защиты от грязи и непогоды в противовес бесплатному входу и спартанским условиям, — объяснил решение о введении платы представитель оргкомитета Михаил Шурыгин.

Специальный опрос мнений, однако, не проводили. Организаторы изучили отзывы прошлых лет, уточняет 63.ru.

«Рок над Волгой» был фестивальной традицией начиная с 2009 года. За несколько лет в городе выступили известные российские рок-группы, а также именитые иностранные гости — Apocalyptica, Deep Purple, ZAZ, Garbage, Limp Bizkit и Rammstein. В 2014 году на музыкальном марафоне ждали группу Metallica. Однако фестиваль не состоялся из-за разногласий со спонсорами, и после этого его уже не проводили.

Ранее, как писал NEWS.ru, председатель правительства Дмитрий Медведев рассказал, что будучи школьником, слушал запрещённый в то время рок. Однако когда запреты были сняты, предпочтения политика изменились и он перешёл на классику и джаз.