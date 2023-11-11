Рок-группа извинилась после обвинений в дискредитации ВС РФ Музыканты из группы Zero People извинились после обвинений в дискредитации ВС РФ

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Александр Красовицкий

Вокалист Александр Красовицкий и клавишник Александр Заранкин из группы Zero People извинились после обвинений в дискредитации ВС РФ, передает Telegram-канал «360». Выступление в Петербурге вечером 9 ноября прервал ОМОН.

На наших концертах и в наших песнях нет ни одного слова против СВО, ни одного слова в поддержку Украины. Мы с уважением относимся к руководству нашей страны и, безусловно, являемся патриотами России, — заявил Красовицкий.

Аналогичное заявление сделал и клавишник Александр Заранкин. По его словам, на концерте никто не планировал выступать с антироссийскими или проукраинскими лозунгами.

Причиной визита силовиков на мероприятие группы могли стать антироссийские высказывания Красовицкого. У пришедших на концерт зрителей проверили билеты, после чего отправили на выход. С лидером группы и его коллегой Александром Заранкиным беседовали сотрудники спецслужб.

Однако не все фанаты мирно разошлись. Одна из зрительниц концерта напала на сотрудника ОМОНа. Девушка отказалась уходить домой и заявила, что она заплатила деньги за выступление любимого коллектива. Гостью задержали и доставили в отдел полиции. Позже участники Zero People поблагодарили зрителей за их поддержку в зале и выразили оптимизм относительно предстоящего тура.