Ринго Старр представил новый музыкальный альбом с участием Пола Маккартни

https://static.news.ru/photo/3f73b41a-4088-11eb-a19f-fa163e074e61_660.jpg Ринго Старр Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look press

Экс-барабанщик группы The Beatles Ринго Старр анонсировал новый альбом с участием Пола Маккартни, Дэйва Грола и Финниаса О’Коннора.

Как сообщается, Ринго Старр трудился над пластинкой «Zoom In» с апреля по октябрь 2020 года. В альбом включены пять треков, пишет NME.

Стоит отметить, что трек «Here’s to the nights» каким-то образом уже оказался в Сети.

Это композиция, которой хочется подпевать. Мне хотелось, чтобы она вышла до Нового года, эта хорошая песня для конца такого напряжённого года, — отметил Ринго Старр.

Релиз альбома состоится 19 марта 2021 года. Предыдущий альбом «What’s my name» вышел в 2019 году.

Ранее NEWS.ru писал, что лидерами списка самых популярных песен у россиян в уходящем году стали треки «Девочка, танцуй» дуэта Artik & Asti, «Юность» группы Dabro и Blinding Lights певца The Weeknd.

Также в десятку вошли композиции UNO группы Little Big, «Луна не знает пути» исполнителей Тайпан & Agunda, ЯТЛ певицы Zivert, «Покинула чат» Клавы Коки, «Плачу на техно» коллективов Cream Soda и «Хлеб», «Краш» Клавы Коки и Niletto, Lovefool немецкого коллектива twocolors.