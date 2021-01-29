Резиденты: лидер «Воплей Видоплясова» высказался о русскоязычных украинцах

https://static.news.ru/photo/539eb18e-6350-11eb-be8c-fa163e074e61_660.jpg Олег Скрипка Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Лидер украинской группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка заявил, что считает русскоязычное население Украины не более чем резидентами без права голоса.

По его словам, украинцев, которые создают русскоязычный контент, можно назвать частью культурного пространства России.

Люди, которые в Украине живут в русскоязычном пространстве, они являются просто резидентами Украины. <...> Они не украинцы, но резиденты Украины, — отметил Скрипка в эфире «4 канала».

Он добавил, что именно такое определение придумал себе для русскоязычных соотечественников.

Ранее NEWS.ru сообщал, что реинтеграция Донбасса сопряжена с «дерусификацией» и Киев должен создать условия для «нежной украинизации» региона. Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь. Он добавил, что считает правильным мнение некоторых жителей Донецкой и Луганской областей, что «они не русскоязычные, а русифицированные».