Рэпер Niletto заявил о планах записать трек с Димой Биланом

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Рэп-исполнитель Данил Прытков, известный под псевдонимом Niletto, заявил, что хотел бы записать песню дуэтом с певцом Димой Биланом.

Есть желание записать с ним дуэт. Мы нормально общаемся, но музыканты же не могут просто встретиться и сделать что-то совместное, — цитирует рэпера URA.RU.

Он отметил, что у каждого артиста сложный график, и пока возможности поработать вместе у них не было.

Niletto напомнил, что планировал сделать совместный проект с Rauf & Faik, который удалось реализовать только через полтора года после обсуждения.

Как писал ранее NEWS.ru, рэпер Niletto поделился секретом спортивного телосложения, опровергнув обвинения в употреблении стероидов и гормонов.