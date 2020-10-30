Рэпер Niletto заявил о планах записать трек с Димой Биланом

Рэп-исполнитель Данил Прытков, известный под псевдонимом Niletto, заявил, что хотел бы записать песню дуэтом с певцом Димой Биланом.
Есть желание записать с ним дуэт. Мы нормально общаемся, но музыканты же не могут просто встретиться и сделать что-то совместное, —
цитируетрэпера URA.RU.
Он отметил, что у каждого артиста сложный график, и пока возможности поработать вместе у них не было.
Niletto напомнил, что планировал сделать совместный проект с Rauf & Faik, который удалось реализовать только через полтора года после обсуждения.
Как писал ранее NEWS.ru, рэпер Niletto поделился секретом спортивного телосложения, опровергнув обвинения в употреблении стероидов и гормонов.