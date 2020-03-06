https://static.news.ru/photo/5971e406-5f77-11ea-a88c-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Американский рэпер Кендрик Ламар объявил о своём новом проекте. Им стала медиакомпания, получившая название pgLang.

Артист выложил три поста в Instagram, в которых представил логотипы проекта, и закрепил в профиле ссылку на сайт. На нём пользователи могут посмотреть тизер проекта, режиссёром которого выступил Дэвид Фри.

На сайте компании также опубликован текст, в котором даётся объяснение, чему будет посвящён бизнес.

Наше сообщество говорит на многих языках. Оно разрушает представление о привычных форматах для тех, кто хочет знать больше <...> Мы — создатели, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, американский музыкант Кёртис Джексон, известный как рэпер 50 Cent, пообещал, что завершит альбом погибшего при ограблении дома Башара Джексона (Pop Smoke).