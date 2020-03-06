Американский рэпер Кендрик Ламар объявил о своём новом проекте. Им стала медиакомпания, получившая название pgLang.
Артист выложил три поста в Instagram, в которых представил логотипы проекта, и закрепил в профиле ссылку на сайт. На нём пользователи могут посмотреть тизер проекта, режиссёром которого выступил Дэвид Фри.
На сайте компании также
Наше сообщество говорит на многих языках. Оно разрушает представление о привычных форматах для тех, кто хочет знать больше <...> Мы — создатели, — говорится в сообщении.
Как писал NEWS.ru, американский музыкант Кёртис Джексон, известный как рэпер 50 Cent, пообещал, что завершит альбом погибшего при ограблении дома Башара Джексона (Pop Smoke).
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