Рэпер Канье Уэст назвал слова «низшей формой коммуникации»

https://static.news.ru/photo/117c594e-7fe6-11ea-a7d7-fa163e074e61_660.jpg Канье Уэст Фото: Imagespace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский рэпер Канье Уэст заявил, что слова — «низшая форма коммуникации» по сравнению с невербальными способами передачи своих мыслей и ощущений.

Уэст поговорил с журналом GQ и отметил, что люди сильно зависят от слов. Он выразил мнение, что все должны творить неописуемые вещи.

Мы должны творить такое, чтобы у других не было слов для реакции. Мы должны стремиться к такому уровню, когда никто не может ничего сказать, — сказал артист.

Рэпер признался, что уже пробовал общаться новыми способами. Например, он встретил дизайнера бренда Alyx Мэтта Уильямса и начал с ним общаться произвольными звуками.

Как писал NEWS.ru, в британской программе Antiques Roadshow нашлись рисунки американского рэпера Канье Уэста, которые он создал, когда ему было 17 лет.