Рэпер Канье Уэст назвал слова «низшей формой коммуникации»

Американский рэпер Канье Уэст заявил, что слова — «низшая форма коммуникации» по сравнению с невербальными способами передачи своих мыслей и ощущений.
Уэст
Мы должны творить такое, чтобы у других не было слов для реакции. Мы должны стремиться к такому уровню, когда никто не может ничего сказать, — сказал артист.
Рэпер признался, что уже пробовал общаться новыми способами. Например, он встретил дизайнера бренда Alyx Мэтта Уильямса и начал с ним общаться произвольными звуками.
Как писал NEWS.ru, в британской программе Antiques Roadshow нашлись рисунки американского рэпера Канье Уэста, которые он создал, когда ему было 17 лет.
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