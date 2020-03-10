https://static.news.ru/photo/e7e73c58-62c5-11ea-b1c2-fa163e074e61_660.jpg 6ix9ine Фото: WIXTRÃ–M PETER/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский музыкант Даниэль Эрнандес, известный как рэпер 6ix9ine или Tekashi69, выйдет из тюрьмы раньше обозначенного в приговоре срока. Его судили как подельника преступной группировки Nine Trey Gangsta Bloods.

Изначально, его должны были отпустить в ноябре, однако представитель Федерального бюро тюрем сообщил, что артист покинет место заключения уже 2 августа, сообщает Complex.

6ix9ine был осуждён в декабре 2019 года. Ему грозило от 47 лет до пожизненного заключения, но он пошёл на сделку со следствием и стал свидетелем по делу, дав показания против участников Nine Trey Gangsta Bloods.

По словам защиты, рэпера решили выпустить раньше, потому что он — «пример идеального заключённого».

Как писал NEWS.ru, американский музыкант Маршал Мэттерс, известный как Эминем, выпустил клип на сингл Godzilla. В нём артиста отправляет в нокаут боксёр Майк Тайсон.