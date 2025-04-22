Расторгуев, SHAMAN и Вайнберг в руинах Брестской крепости попали на видео Расторгуев, SHAMAN и Вайнберг снялись в клипе на песню «Минута молчания»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Оказавшиеся в руинах Брестской крепости Николай Расторгуев, SHAMAN (Ярослав Дронов) и Александр Вайнберг попали на видео, артисты снялись в клипе на композицию «Минута молчания», передает телеканал НТВ. Песня станет официальным саундтреком картины «В списках не значился» по повести Бориса Васильева. Автором слов и музыки стал Вайнберг, клип снял режиссер Анарио Мамедов.

Кадры были сняты в парке «Москино». На его территории была воссоздана легендарная Брестская крепость в первые дни войны. В клипе появятся отрывки из картины, которая будет доступна в широком прокате 1 мая.

По словам SHAMAN, при прослушивании композиции у него скатилась слеза. Песня, как указал исполнитель, очень тронула его и он не мог отказаться от участия в этом проекте.

Как только я услышал песню, у меня сразу покатилась мужская скупая слеза. Я был глубоко тронут этой композицией и просто не мог отказаться от участия в таком масштабном проекте. Уверен, что каждый, кто ее услышит, ощутит ту же силу, любовь к Отечеству и все поймет без лишних слов, — объяснил певец.

Ранее SHAMAN обрадовался, когда узнал о введенных против него санкциях на Украине. Он отреагировал на ситуацию одним словом — «ура». В список также попала певица Полина Гагарина, артист театра и кино Иван Охлобыстин и основатель LIFE.ru Арам Габрелянов. После этого SHAMAN заявил, что его включили в санкционный список Евросоюза, потому что он является русским человеком.