«Растеряла былую славу»: продюсер о группе «Звери» Продюсер Дворцов: группа «Звери» перестала быть популярной

Фото: Максим Блинов/РИА новости

Солист группы «Звери» Роман Билык

Группа «Звери» перестала быть популярной и «растеряла былую славу», заявил музыкальный продюсер Сергей Дворцов. В разговоре со «Страстями» эксперт отметил, что раньше песни коллектива играли на всех мероприятиях, но сейчас такого нет. По его словам, также у группы стало гораздо меньше гастролей.

На мой взгляд, за последние два года группа растеряла былую славу — раньше они звучали из каждого дома, из каждой дыры, с каждого мероприятия. Сейчас этого нет. Хотя они по сей день гастролируют, но гастролей этих стало в два-три раза меньше, — считает Дворцов.

Продюсер отметил, что фронтмен коллектива Роман Билык выступает сольно, но это не делает его более востребованным. По мнению эксперта, это связано «с двуликой позицией» музыканта. Он напомнил, что в 2022 году лидер коллектива выступил против проведения спецоперации, но позже изменил свою позицию.

«Звери» растеряли былую славу уже давно. О них мало кто вспоминает, на телеэкранах их не бывает. Не думаю, что у них что-то скоро изменится. Добавлю, что через два-три года группа «Звери» может совсем исчезнуть с медиапространства, — заключил Дворцов.

Продюсер Евгений Бабичев ранее заявил, что певец Леонид Агутин стал реже выступать из-за возраста, артист «уже немолод», чтобы придерживаться «бешеного гастрольного графика». По его словам, певец может подрабатывать на корпоративах, так как за них больше платят.