Rammstein пересмотрели свои планы и записали новый альбом

Немецкая группа Rammstein в 2020 году во время локдауна записала песни для нового альбома. При этом музыканты до начала пандемии COVID-19 не планировали в прошлом году собираться в студии.
Клавишник группы Кристиан Лоренц в интервью Motor Music
Тот факт, что мы не могли выступать вживую, усилил нашу креативность. У нас было больше времени думать о новом и меньше отвлекаться. В результате мы создали запись, которую не планировали, — рассказал клавишник.
Лоренц не сказал, как будет называться новая работа и когда с ней смогут ознакомиться поклонники.
Предыдущий альбом коллектива вышел в 2019 году, фанатам пришлось ждать его целых десять лет. Таким образом, новую пластинку Rammstein подготовили довольно быстро по своим меркам.
В январе дочь российской певицы Алсу Микелла Абрамова во время отдыха в Дубае увиделась с солистом Rammstein Тиллем Линдеманном, писал NEWS.ru.