Rammstein пересмотрели свои планы и записали новый альбом

https://static.news.ru/photo/328343b8-79e7-11eb-9a8c-96000091f725_660.jpg Фото: christophschneider_official/rammsteinofficial/instagram.com

Немецкая группа Rammstein в 2020 году во время локдауна записала песни для нового альбома. При этом музыканты до начала пандемии COVID-19 не планировали в прошлом году собираться в студии.

Клавишник группы Кристиан Лоренц в интервью Motor Music признался , что коллектив рассчитывал провести 2020 год в международном туре, который бы включил в себя их первую масштабную поездку по Северной Америке. Турне пришлось отложить, но артисты не смогли сидеть без дела и отправились в студию, где записали новый материал.

Тот факт, что мы не могли выступать вживую, усилил нашу креативность. У нас было больше времени думать о новом и меньше отвлекаться. В результате мы создали запись, которую не планировали, — рассказал клавишник.

Лоренц не сказал, как будет называться новая работа и когда с ней смогут ознакомиться поклонники.

Предыдущий альбом коллектива вышел в 2019 году, фанатам пришлось ждать его целых десять лет. Таким образом, новую пластинку Rammstein подготовили довольно быстро по своим меркам.

В январе дочь российской певицы Алсу Микелла Абрамова во время отдыха в Дубае увиделась с солистом Rammstein Тиллем Линдеманном, писал NEWS.ru.