Radiohead выпустят пазл

https://static.news.ru/photo/2dbe11ee-b144-11ea-b553-fa163e074e61_660.jpg Radiohead Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Участники британской группы Radiohead готовят к выпуску в продажу фирменный пазл под названием Fragmentary Time Waster («Фрагментарный растратчик времени»). Он станет доступен с 24 августа.

В набор входит тысяча фрагментов. На головоломку нанесено изображение картины Стэнли Донвуда, который создаёт обложки для альбомов Radiohead с 1995 года. На рисунке показаны «модифицированые медведи» на фоне горного пейзажа. Образ вымышленного животного артисты используют в качестве логотипа коллектива.

Скучно? Нечем заняться? Всё надоело? По ТВ ничего нет. Хватит этого! Что будешь делать? Тебе нужен пазл. Расскажи мне больше, расскажи мне больше! Пазл от Radiohead. У него куча, куча кусочков? Тысяча. Это правда сложно и отнимет кучу времени? Ну, наверное, да. Звучит отлично! А он дорогой? Зависит от твоего бюджета. Есть ли возможность, что мне снова станет скучно, когда я его соберу? Да, скорее всего. Потрясающе! — говорится в описании продукта.

В январе участники Radiohead опубликовали полный архив материалов о группе. В коллекции можно найти редкие выступления и записи, фильмы, новости о коллективе, старые версии официального сайта, промоматериалы, снова отпечатанные футболки всех периодов группы, которые доступны к продаже, писал NEWS.ru.