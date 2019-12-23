Британская группа Radiohead опубликовала на YouTube свою основную дискографию.
На канале коллектива
По данным Consequence of Sound, такое решение может быть связано с тем, что с 3 января 2020 года Billboard будет учитывая статистику клипов и песен на YouTube, добавляя песни в музыкальные чарты. До этого принимались в учёт только продажи альбомов и их востребованность на стриминговых сервисах.
Как писал NEWS.ru, Radiohead опубликовали в Сети 18 часов своих ранее не изданных музыкальных записей после хакерской атаки. Треки можно было скачать на протяжении 18 дней за £18.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен