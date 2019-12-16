https://static.news.ru/photo/33e0fcca-205e-11ea-9545-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Музыканты Queen сняли анимационный клип на старую рождественскую песню «Thank God It’s Christmas». Так они решили поздравить поклонников с наступающими новогодними праздниками.

В ролике показаны заснеженный город и мужчину, который гладит рыжую лису, зашедшую к людям «на огонёк». Из легендарного состава группы сейчас остались барабанщик Роджер Тейлор и гитарист Брайан Мэй.

Как поделились сами участники оригинального состава группы, рождество — это время эмоций, радостных воспоминаний, «восхищённых детей и ответственных родителей». К этому, добавил гитарист Брайан Мэй, должно идти «тонкое напоминание» о том, что люди должны чувствовать ответственность за благополучие всех существ на Земле«. И это относится к уважению к животным, а не только к собственной выгоде и «благополучии внуков».

Ранее NEWS.ru сообщал, что участники британской группы Queen выпустили мобильное приложение, определяющее схожесть с вокалистом коллектива. Алгоритм вычисляет, насколько похоже на исполнителя поёт пользователь.