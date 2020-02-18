Президент России Владимир Путин поздравил композитора и народного артиста России Геннадия Гладкова с юбилеем. 18 февраля артист отмечает 85-летие.
Путин отметил, что Гладков в полной мере реализовал свой талант и состоялся как замечательный автор. Телеграмма
Такой творческий, вдохновенный труд, значимый личный вклад в развитие лучших традиций отечественного искусства достойны самого глубокого признания, — говорится в тексте письма.
Российский лидер пожелал артисту здоровья, благополучия, успехов в делах и начинаниях.
Геннадий Гладков известен широкой публике как автор музыки к мультфильму «Бременские музыканты» и таким картинам, как «Джентльмены удачи» и «Обыкновенное чудо».
Как писал NEWS.ru, к 150-летнему юбилею композитора Сергея Рахманинова готовится выпуск полного собрания его сочинений. В работе над фундаментальной коллекцией произведений музыканта примет участие Российский национальный музей музыки.
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