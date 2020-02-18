https://static.news.ru/photo/5c6f8170-5231-11ea-90bd-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Гладков Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил композитора и народного артиста России Геннадия Гладкова с юбилеем. 18 февраля артист отмечает 85-летие.

Путин отметил, что Гладков в полной мере реализовал свой талант и состоялся как замечательный автор. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Такой творческий, вдохновенный труд, значимый личный вклад в развитие лучших традиций отечественного искусства достойны самого глубокого признания, — говорится в тексте письма.

Российский лидер пожелал артисту здоровья, благополучия, успехов в делах и начинаниях.

Геннадий Гладков известен широкой публике как автор музыки к мультфильму «Бременские музыканты» и таким картинам, как «Джентльмены удачи» и «Обыкновенное чудо».

Как писал NEWS.ru, к 150-летнему юбилею композитора Сергея Рахманинова готовится выпуск полного собрания его сочинений. В работе над фундаментальной коллекцией произведений музыканта примет участие Российский национальный музей музыки.