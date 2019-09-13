https://static.news.ru/photo/5037468e-d53d-11e9-9eca-fa163e074e61_660.jpg Президент РФ и Владимир Спиваков Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил с 75-летним юбилеем народного артиста СССР, руководителя Национального филармонического оркестра России Владимира Спивакова.

Глава государства назвал артиста выдающимся дирижёром и музыкантом, который благодаря своему мастерству и таланту покорил лучшие сценические площадки планеты, говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

Лидер подчеркнул, что Владимир Спиваков является уникальным педагогом и наставником, никогда не останавливается на достигнутом и вносит неоценимый вклад в развитие традиций культуры страны.

Ранее News.ru писал, что Путин поздравил народную артистку РСФСР, актрису театра и кино Нину Ургант с 90-летием. В поздравительной телеграмме российский лидер отметил талант, актёрское мастерство и преданность артистки избранному делу и пожелал ей здоровья и бодрости духа.