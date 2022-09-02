«Пусть старый шоубиз утонет с перьями»: SHAMAN собрал аншлаг в Москве NEWS.ru побывал на первом клубном концерте SHAMAN и узнал новые факты его биографии, а также мнение о клипе-пародии Александра Гудкова «Я узкий»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

SHAMAN

1 сентября в «ГлавClub» выступил певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов), ставший за последние месяцы одним из самых популярных артистов страны. Исполнитель отметил, что это был его первый клубный концерт в Москве. Свидетелем этого события вместе с переполненным залом стал журналист NEWS.ru. Мы узнали, как SHAMAN готовится к выходу на сцену и наблюдает ли у себя признаки звёздной болезни. Также SHAMAN раскрыл новые подробности биографии, рассказал, что за песню готовится записать дуэтом с Григорием Лепсом и как отреагировал на пародию юмориста Александра Гудкова, которую тот снял на клип SHAMAN «Я русский», набравший за месяц уже больше 12 млн просмотров на YouTube.

Сам себе стилист и гример

За полчаса до начала концерта зал был битком, включая танцпол, балконы и ВИП-ложу. Многие зрители пришли с небольшими российскими флагами и букетами из цветов, конфет и мягкими игрушками, которые потом подарили исполнителю. Аудитория — разновозрастная, от молодых людей и семей с трехлетними детьми до пенсионерок, которые тоже подпевали артисту, демонстрируя знание многих песен SHAMAN наизусть.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub»

SHAMAN пел вживую. Поклонники артиста признались, что «SHAMAN стал глотком свежего воздуха на российской безголосой эстраде, где некоторые артисты настолько обнаглели, что не стесняясь открывали рот под „фанеру“, потому что на самом деле петь они не умеют».

А старый шоубиз пусть утонет вместе с перьями и стразами, от которых уважающих себя людей уже тошнит, — заявили фанаты SHAMAN.

В это время SHAMAN вместе со своими музыкантами готовился к началу концерта за кулисами. В отличие от многих именитых коллег, артист оказался совершенно неприхотлив в быту. На его столе в гримерке — фрукты, овощи, вода, чай и кофе.

Но сам я перед концертом не ем, это больше для ребят (музыкантов. — NEWS.ru). Они с удовольствием [перекусят перед концертом], а мне сложно петь [на сытый желудок]. Потому что это все равно что плотно поесть и через полчаса отправиться на кардиотренировку, — объяснил Ярослав.

Он добавил, что обходится без гримеров и практически не пользуется даже тональным кремом. По словам SHAMAN, «грим не нужен, он после третьей песни потечёт, просто вытираешься полотенцем и всё».

Кстати, оригинальную причёску артист тоже делает себе сам.

Я делаю форму — они (дреды. — NEWS.ru) отрастают, их нужно правильным образом постричь, чтобы сохранить острые кончики. И при этом сделать так, чтобы была лесенка, косой край. Они же (волосы. — NEWS.ru) у меня к затылку короче и короче становятся, получается такое косое каре. Вот эту форму делаю я сам. Но плетение, коррекцию — это делают мастера, — рассказал певец.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub»

«Если бы не музыка, то хирургия»

SHAMAN нашел несколько минут, чтобы ответить на вопросы журналиста NEWS.ru.

— У вас очень напряженный график, концерты практически каждый день. Не боитесь сорвать голосовые связки? Как восстанавливаете силы?

— Единственное верное средство — это сон. Как бы это просто ни звучало. Самое главное — выспаться и стараться в моменты, когда нет выступлений, интервью или съемок, максимально уходить в себя. Это не медитация, но это такое, знаете, накопление энергии. Потому что ты разряжаешь аккумулятор, когда выходишь на концерт, съемку. После этого — сразу же молчание, уход в себя, отдых, лучше даже в горизонтальном положении.

Ну и всё-таки 30 лет — это не 60 и не 70, силы-то еще есть. (Смеется.) Скидку на молодость тоже надо делать.

— Ваш путь на большую сцену был довольно долгим. Всегда верили, что всё получится? Или были моменты сомнений?

— Были. Раза два или три.

Последний раз такие мысли были около полутора лет назад во время пандемии. Было очень сложно сидеть дома. Я работал в своей домашней студии, писал песни, писал — всё безрезультатно. Сказал себе: если никаких сдвигов через год не будет, наверное, надо подумывать о том, чтобы уходить из профессии.

— Если уходить, то куда?

— Хороший вопрос. Я на тот момент не думал об этом. Потому что, конечно, не хотелось уходить на самом деле. Это просто... ну, накипает разочарование. Если бы не музыка, то, наверное, медицина. Причем, я думаю, хирургия.

— Но слава всё-таки пришла к вам. Наблюдаете у себя признаки звездной болезни?

— Нет времени болеть. Нельзя болеть — надо быть здоровым. Концертов много, их надо делать, отыгрывать качественно, зрителей надо радовать.

Чтобы заболеть звездной болезнью, наверное, нужно время. Чтобы, я не знаю, почувствовать, что ты вознесся... Но, как правило, это происходит у тех людей, которым легко далась слава. Я же 15 лет шел к этому. Было очень тяжело, я знаю цену успеху. И думаю, что это послужит неплохим оберегом от звездной болезни.

— В период участия в проекте «Фактор А» Алла Пугачёва сыграла определенную роль в вашей жизни. Недавно она вернулась в Россию. Если бы сейчас с ней встретились, о чем бы поговорили?

— Думаю, точно не о музыке. Знаете, есть такая фраза: относись к людям так, как хочешь, чтобы люди относились к тебе. Я привык в разговоре с собеседником быть на равных, глядя ему в глаза. Как правило, когда ты разговариваешь с людьми, которые старше, опытнее тебя, они стараются поделиться советом. Советов, в принципе, мне по большому счету, наверное, не нужно. Я думаю, что просто бы о жизни поговорили, о каких-то приятных отвлечённых темах, так называемых вещах ни о чем.

— Вы сейчас готовите дуэт с Григорием Лепсом. Чья это была идея?

— Нас познакомил мой концертный директор Александр Качан. Но, как оказалось, Григорий уже знал обо мне. Он мне сделал подарок — подарил крест, у него же ювелирный дом. И он, как говорится, в знак начала нашего творческого союза, нашего знакомства сделал мне такой подарок. Мне это очень приятно. Тем более когда я работал певцом в ресторане (пять-шесть лет, начиная с пятнадцати), перепел очень большое количество его песен.

Понимаете, он для меня — человек, с которым мне всегда хотелось познакомиться, просто пообщаться. А тут дуэт нарисовывается. Вообще прекрасно!

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает на XV Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» на Красной площади в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает на XV Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» на Красной площади в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает на XV Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» на Красной площади в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает на XV Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» на Красной площади в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает на XV Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» на Красной площади в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает на XV Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» на Красной площади в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает на XV Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» на Красной площади в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает на XV Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» на Красной площади в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает на XV Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» на Красной площади в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выступает на XV Международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» на Красной площади в Москве

— Что за песня?

— Песня моя, но она еще не до конца готова. Дуэтная песня отличается от сольной тем, что в дуэте нужно учитывать пожелания [обоих исполнителей]. И я «подшиваю» эту песню. Знаете, как костюм — чтобы он тютелька в тютельку сел. Для этого требуется какое-то время. Не могу сказать точно сколько. Но я уверен, что всё состоится.

Эта песня была написана еще в декабре прошлого года. Показывая Григорию свои наработки, я вспомнил о ней, спел — и она ему понравилась. Мне тоже понравилась, это ж моя песня. (Смеется.) Хотя не все мои песни мне нравятся.

— А о чем песня?

— Ой, так в общих чертах не расскажешь. Наверное, могу так сказать: это достаточно дерзкая песня. Но мне кажется, что может получиться интересно.

— Патриотическая?

— Нет, это другой формат. У меня же не только патриотические песни есть — у меня есть и любовная лирика. Патриотические песни... для меня вообще нет такого жанра. Есть песни, которые искренне, от души [написаны и исполнены], которые пробирают, которые о том, что накипело, что у меня внутри сидит. А какой это жанр, я предоставляю разбираться критикам. Это их профессия. Зачем у них хлеб отбирать?

— Пару дней назад юморист Александр Гудков выпустил видео «Я узкий» — клип-пародию на вашу песню «Я русский». Ряд критиков назвали ее «мерзкой», а поклонникам Гудкова понравилось. А что вы думаете об этом эксперименте?

— Для меня это счастье — что люди делают свои версии на мое творчество. Это говорит только об одном: песня «Я русский» набирает обороты. Есть люди, которым она нравится и которым она не нравится. Равнодушных нет, вот что самое интересное и главное для меня.

Хейтеры, ненависть, какой-то негатив — это же ведь своего рода тоже фанатизм, хотя и со знаком минус. Как от любви до ненависти один шаг, так и от ненависти до любви... Так что это тоже мои поклонники, получается. Александр Гудков, получается, мой поклонник, поклонник моего творчества.

— В пародии использована ваша музыка — Александр Гудков по закону должен был взять разрешение на ее использование. Он его просил?

— Права на мои песни защищают издатели моих песен и Российское авторское общество (РАО). Если бы нужно было брать разрешение на использование музыки, он (Александр Гудков. — NEWS.ru) должен был бы обратиться в РАО и к издателям, но не ко мне.

— То есть если будут претензии к Гудкову, то они должны исходить от РАО, а не от вас?

— У меня нет никаких претензий. Это дополнительная популяризация моего творчества, моего имени. Хорошая или плохая, но это реклама. Это хорошо. Во всяком случае для меня. Потому что больше людей узнают [о песнях]. Это плюс.

SHAMAN сделал исполнение гимна России в финале концерта своей традицией

В этот момент SHAMAN пригласили на сцену. Он три раза перекрестился (как объяснил артист, эту традицию он соблюдает с самой зари карьеры) и вышел к зрителям.

В первой части концерта SHAMAN пел лирические композиции. Хиты «Встанем» и «Я русский» прозвучали ближе к финалу. В завершение певец исполнил а капелла гимн России. Запись живого исполнения гимна в Крыму в День Государственного флага возглавила тренды YouTube и за две недели набрала больше двух миллионов просмотров. По словам певца, он решил завершать каждый свой концерт исполнением российского гимна и сделать это традицией. SHAMAN объяснил, что считает это «правильным и необходимым сегодня — чтобы как можно чаще звучал наш гимн». Ему подпевал весь зал, включая детей.

В заключение SHAMAN пригласил всех на свой первый большой сольный концерт, намеченный на март следующего года в «Крокус Сити Холле».