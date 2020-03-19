Танцор Дмитрий Красилов, которого поклонники группы Little Big прозвали Пухляшом, прокомментировал отмену международного песенного конкурса «Евровидение» из-за пандемии коронавируса. Он заявил, что всё дело в нём.
Красилов
Евровидение отменили. Официальная причина: из-за коронавируса. Но мы-то знаем, что отменили, потому что едет Пухляш, а значит, с первым местом уже было понятно, — написал артист.
Евровидение-2020 официально отменили в связи с распространением коронавирусной инфекции. Состязание должно было пройти в городе Роттердам в Нидерландах в мае, писал NEWS.ru.
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