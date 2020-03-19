https://static.news.ru/photo/b8b97588-69f3-11ea-96a4-fa163e6e4271_660.jpg Фото: dimakrasilove/instagram.com

Танцор Дмитрий Красилов, которого поклонники группы Little Big прозвали Пухляшом, прокомментировал отмену международного песенного конкурса «Евровидение» из-за пандемии коронавируса. Он заявил, что всё дело в нём.

Красилов опубликовал в Instagram кадр из клипа, в котором он позирует без участников Little Big. К своему портрету он добавил изображение кубка, под которым написано Winner («победитель»).

Евровидение отменили. Официальная причина: из-за коронавируса. Но мы-то знаем, что отменили, потому что едет Пухляш, а значит, с первым местом уже было понятно, — написал артист.

Евровидение-2020 официально отменили в связи с распространением коронавирусной инфекции. Состязание должно было пройти в городе Роттердам в Нидерландах в мае, писал NEWS.ru.