Танцор Дмитрий Красилов, которого поклонники группы Little Big прозвали «Пухляшом», показал видео со съёмок клипа на песню Uno, благодаря которому он прославился.
Красилов опубликовал в Instagram ролик, в котором он с вокалисткой Софьей Таюрской устроил откровенные танцы. Мужчина катается по полку, пока Таюрская исполняет эротичные движения,
Немного грязного бекстейджу хотите?! Для вас не жалко, друзья! — написал «Пухляш».
Видео, опубликованное 15 марта, сейчас уже набрало более 90 тысяч просмотров.
Поклонники Little Big призвали группу взять Дмитрия Красилова с собой на международный песенный конкурс «Евровидение», для которой была записана песня Uno и снят клип с его участием, писал NEWS.ru.
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