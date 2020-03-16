https://static.news.ru/photo/44437124-6785-11ea-8143-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Красилов Фото: dimakrasilove/instagram.com

Танцор Дмитрий Красилов, которого поклонники группы Little Big прозвали «Пухляшом», показал видео со съёмок клипа на песню Uno, благодаря которому он прославился.

Красилов опубликовал в Instagram ролик, в котором он с вокалисткой Софьей Таюрской устроил откровенные танцы. Мужчина катается по полку, пока Таюрская исполняет эротичные движения, сообщает телеканал «360».

Немного грязного бекстейджу хотите?! Для вас не жалко, друзья! — написал «Пухляш».

Видео, опубликованное 15 марта, сейчас уже набрало более 90 тысяч просмотров.

Поклонники Little Big призвали группу взять Дмитрия Красилова с собой на международный песенный конкурс «Евровидение», для которой была записана песня Uno и снят клип с его участием, писал NEWS.ru.