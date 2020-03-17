https://static.news.ru/photo/23d419e0-6846-11ea-bf33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Eurovision Song Contest/youtube.com

Актёр Дмитрий Красилов, которого прозвали Пухляшом, едет на Евровидение вместе с группой Little Big. Эту информацию подтвердил солист музыкального коллектива Илья Прусикин.

Самый часто задаваемый вопрос последних дней: поедет ли Дима Красилов с нами на Евровидение? Да, он отправится вместе с нами в Роттердам! — написал музыкант в Instagram.

Красилов снялся в клипе на песню Uno группы Little Big, изобразив полноватого танцора. Он восхитил заграничных блогеров и СМИ. Его танцевальные способности и харизму оценили очень высоко. Сам клип российской группы получил оценку как «совершенно сумасшедший», а песня Uno вошла в топ-10 iTunes в пяти странах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Прусикин назвал адом съёмки клипа к Евровидению на песню Uno. По его словам, о своём участии в конкурсе музыканты узнали 2 марта, поэтому на съёмки видео было всего лишь пять дней. При этом он подчеркнул, что композиция была придумана раньше, её писали не «под конкурс».