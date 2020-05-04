Просмотры ещё одного клипа Little Big превысили 100 млн

https://static.news.ru/photo/ab427564-8931-11ea-aa8b-fa163e074e61_660.jpg Кадр из клипа на песню Skibidi Фото: Little Big/youtube.com

Российская музыкальная группа Little Big сообщила о росте просмотров своих клипов. Четвёртый по счёту ролик коллектива посмотрели больше 100 млн человек.

Об этом говорится в группе Little Big в социальной сети «ВКонтакте». Речь идёт о клипе на песню Go Bananas, опубликованном пять месяцев назад на видеохостинге YouTube.

До этого подобное количество просмотров набирали ролики к композициям I’m OK, Skibidi и Faradenza.

Как ранее писал NEWS.ru, клип на песню Skibidi группы Little Big стал самым просматриваемым российским видео на видеохостинге YouTube. За почти два года он собрал более 400 млн просмотров и 3,4 млн лайков.