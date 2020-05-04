Просмотры ещё одного клипа Little Big превысили 100 млн

Российская музыкальная группа Little Big сообщила о росте просмотров своих клипов. Четвёртый по счёту ролик коллектива посмотрели больше 100 млн человек.
Об этом говорится в группе Little Big в социальной сети «ВКонтакте». Речь идёт о клипе на песню Go Bananas, опубликованном пять месяцев назад на видеохостинге YouTube.
До этого подобное количество просмотров набирали ролики к композициям I’m OK, Skibidi и Faradenza.
Как ранее писал NEWS.ru, клип на песню Skibidi группы Little Big стал самым просматриваемым российским видео на видеохостинге YouTube. За почти два года он собрал более 400 млн просмотров и 3,4 млн лайков.
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