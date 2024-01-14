Продюсер заявил о возвращении иностранных артистов на российский рынок Продюсер Рудченко: западные музлейблы не готовы отказаться от заработка в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ограничения российских стриминговых сервисов на размещение музыки иностранных артистов в скором времени могут сойти на нет, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. Одной из причин он назвал заработки пиратских организаций, которые, по его словам, за последний год выросли практически в три раза.

Каким бы маленьким Западу не казался российский рынок, отказаться от этих денег лейблы не готовы. Поэтому можно ожидать, что отдельные иностранные исполнители, а в дальнейшем и лейблы начнут постепенно, попытками проб, вновь заходить на рынок России, — сказал Рудченко.

Ранее в сервисе «Яндекс Музыка» стали доступны песни артистов иностранных лейблов, которые после начала СВО объявили о прекращении деятельности в России. Композиции загрузили сами пользователи. Их начали выдавать слушателям в рекомендациях через опцию «Моя волна». По данным РБК, в библиотеке оказались в том числе песни групп Rammstein и Måneskin и певца Гарри Стайлза из альбомов, вышедших после февраля 2022 года.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев заявил о снижении интереса россиян к иностранным артистам. По его словам, некоторым гражданам важно не качество музыки, а страна происхождения.