Продюсер заявил, что творчество Земфиры превратится в «звуки обиженки» Продюсер Рудченко заявил, что творчество Земфиры превратится в «тоскливые звуки обиженки»

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Певица Земфира во время выступления на музыкальном фестивале

Творчество певицы Земфиры (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) в будущем может превратиться в «тоскливые звуки обиженки, недовольной всем происходящем», рассказал NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. Он отметил, что «в России ее время прошло, тем более с такой риторикой». Таким образом эксперт прокомментировал выход первого трека исполнительницы в качестве иноагента — PODNHA.

Очень жаль, что из талантливого музыканта она превращается в инструмент влияния на массы людей, на своих сограждан, самая являясь нашей, она плюет. В России, мне кажется, ее время прошло. Была Земфира про творчество, сейчас Земфира про информационную повестку против своей страны, своих людей, против народа, который ее поддерживал, ходил на ее концерты. Вряд ли она будет выпускать красивые песни, скорее всего это будут тоскливые звуки обиженки, недовольной всем происходящим, — подчеркнул Рудченко.

Ранее Земфира выпустила новый сингл PODNHA. Судя по всему, в названии зашифровано слово «Родина». В своей композиции артистка рассказала о том, что кто-то заставляет насильно любить родину, хотя это очень сложно.

В ответ на это музыкальный критик Евгений Бабичев заявил NEWS.ru, что новый трек Земфиры является «откровенным хамством», и ему неприятно слушать «все эти эпитеты». При этом собеседник подчеркнул, что студийная запись «предельно профессиональна». По его словам, Земфира находится в творческом поиске, так как за последние три-четыре года выпустила сразу несколько синглов, клипов, мини- и полноформатный альбом, что на нее не похоже.