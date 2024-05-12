Продюсер объяснил, почему на Западе могут перестать смотреть Евровидение Продюсер Бабичев: Евровидение может провалиться как проект из-за его политизации

Фото: Jens BÃttner/dpa/Global Look Press

Победитель Евровидения-2024 певец Nemo

Главной проблемой Евровидения-2024 является политизация мероприятия, предположил в разговоре с NEWS.ru продюсер, музыкальный критик Евгений Бабичев. По его мнению, политика крайне негативно сказалась на конкурсе, из-за чего в будущем Евровидение как проект может полностью провалиться.

Чем больше организаторы будут заигрываться в политику, тем хуже будет для конкурса. Они могут просто уничтожить идею, из-за чего проект провалится. Необходимо «удалить» все политические аспекты, иначе конфликты продолжатся. Фанаты, артисты и даже журналисты в этом году поссорились между собой, такого еще никогда не было. Я сам был на Евровидении ранее и могу сказать, что все приезжали туда как на праздник. Сейчас это больше похоже на поле боевых действий, — сказал Бабичев.

Музыкальный критик добавил, что массовый зритель навряд ли полностью потеряет интерес к музыкальному конкурсу. Однако организаторам Евровидения, по его словам, необходимо сделать серьезные выводы из-за событий этого года.

Нужно провести работу над ошибками. Сейчас Евровидение завершилось, и мне кажется, что вся организаторская группа с облегчением выдохнула и порадовалась, что конкурс закончился. В этом году они столкнулись с огромным количеством проблем и критикой. В какой-то момент я даже подумал, что Евровидение отменят. Яркий пример, как зрители освистали Мартина Эстердаля — супервайзера конкурса, когда ему дали слово, — отметил Бабичев.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евровидение в 2024 году «переплюнуло» любой шабаш или ритуальное святотатство. По ее словам, мероприятие можно назвать похоронами Западной Европы.