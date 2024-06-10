Продюсер назвал единственную преемницу Зыкиной Продюсер Рудченко назвал Бабкину преемницей Зыкиной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Надежда Бабкина

Единственной преемницей народной артистки СССР Людмилы Зыкиной можно назвать певицу Надежду Бабкину, считает музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что по манере исполнения таких артисток нет. По его мнению, Надежда Кадышева ушла из инфополя, а Пелагея находится не на первых рядах.

Я не вижу исполнителей, которых можно сравнить с Зыкиной. Есть исполнительницы, использующие народный вокал. Но по манере такой, как Зыкина, нет. Единственной преемницей можно назвать Надежду Бабкину. Кадышева ушла из инфополя, Пелагея тоже не на первых рядах. Бабкина — на всех мероприятиях, как в свое время Зыкина, — пояснил Рудченко.

По его словам, Зыкина — столп, на который равняются. Как отметил критик, в отделениях русской народной песни исполнению артистки до сих пор подражают. Он подчеркнул, что голос Зыкиной был уникальным и легко узнавался.

Она в совершенстве владела своим голосом. Сколько бы сейчас ни перепевали знаменитую песню «Течет река Волга», никто лучше Зыкиной так и не спел. Благодаря профессиональным узнаваемым вокальным данным Зыкина представляла Россию по всему миру. Ее вклад в имидж России неоспорим. Зыкина — солист с большой буквы, — заключил Рудченко.

Музыкальный критик Сергей Соседов ранее заявил, что песни Зыкиной стали шедеврами. Эксперт выразил мнение, что самыми лучшими композициями исполнительницы являются «Течет река Волга» и «Оренбургский пуховый платок». Критик отметил, что лично ему также нравится песня «Поклонимся великим тем годам» в исполнении Зыкиной.