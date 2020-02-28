https://static.news.ru/photo/f4779eac-5a25-11ea-ad3e-fa163e074e61_660.jpg Принц Гарри и Джон Бон Джови Фото: vanessa_paquete/instagram.com

Внук королевы Великобритании Елизаветы II Гарри выступил дуэтом с американским музыкантом Джоном Бон Джови. Они встретились на студии звукозаписи Abbey Road в Лондоне для работы над кавером на песню Unbroken.

Композицию представят на Играх непокорённых — основанных герцогом Сассекским соревнованиях в стиле Паралимпийских игр для действующих и бывших военнослужащих.

Как писал NEWS.ru, в столицу Соединённого Королевства Гарри прибыл на поезде из Шотландии, где выступил на экосаммите. Для путешествия принца и его телохранителей в вагоне первого класса были выкуплены все места.