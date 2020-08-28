Приходько рассказала о травле из-за участия в Евровидении от РФ

https://static.news.ru/photo/61c0de76-e9ad-11ea-9580-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Приходько на Евровидении-2009 Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Певица Анастасия Приходько пожаловалась на продолжающуюся на Украине травлю из-за своего участия в Евровидении от России. По словам исполнительницы, даже спустя 11 лет хватает неприятных высказываний в её адрес и ей это обидно.

В 2009 году Приходько пыталась пройти отбор на европейский конкурс на Украине, но её дисквалифицировали. Чтобы попасть на Евровидение, она воспользовалась предложением, поступившим из России. На конкурсе певица заняла 11-е место.

Уроженка Киева в эфире «4 канала» пояснила , что решила сделать карьеру в России, поскольку на родине её не оценили.

Но жаль, что люди не понимают, что дисквалифицировали меня украинцы, при той власти, которая была, — отметила певица.

Она добавила, что в 2009 году выиграть отбор на Украине она не могла, он был нечестным, там «были взятки».

У меня был выбор, и я поехала в Россию, — подчеркнула Приходько.

Исполнительница, в 2018 году объявившая о завершении карьеры и желании стать политиком на Украине, время от времени позволяет себе антироссийские высказывания. Так, она уже выражала сожаление из-за того, что её карьера началась в России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что скандал между российским музыкальным продюсером Яной Рудковской и белорусской певицей Ритой Дакотой (Маргаритой Герасимович) не утихает. Рудковская обвинила исполнительницу в интернет-травле, с которой женщине пришлось столкнуться из-за ситуации с розыгрышем сумок люксовой марки Louis Vuitton.