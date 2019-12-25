https://static.news.ru/photo/dfccf3ba-2723-11ea-9c63-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что музыкант Юрий Антонов должен получать такие же гонорары, как британец Пол Маккартни.

По словам Пригожина, Антонов пользуется народной любовью и ему непонятно, почему артист зарабатывает меньше бывшего участника The Beatles, сообщает НСН.

Почему Пол Маккартни стоит 3 млн долларов, а Антонов должен стоить 250 тысяч долларов? Я считаю, что Антонов тоже заслуживает стоить миллионы долларов. Юрий Михайлович Антонов — величайший композитор, написал огромное количество хитов, — отметил продюсер.

Ранее продюсер Евгений Морозов рассказал о заработках российских звёзд на новогодних праздниках и других частных мероприятиях. За участие в вечеринке Юрия Антонова некоторые готовы заплатить $250 тысяч, но он чаще всего отказывается.