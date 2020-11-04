«Обмен блевотины»: Пригожин резко высказался о Моргенштерне и Дуде

https://static.news.ru/photo/98ffe45e-1ea5-11eb-9e5c-fa163e074e61_660.jpg Алишер Моргенштерн Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Музыканты, подобные Алишеру Моргенштерну, занимаются хайпом и плохо влияют на подрастающее поколение. Это поколение деятелей шоу-бизнеса уродует молодёжь, считает музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

По его словам, раньше сцена была храмом для артистов и они не позволяли себе там плевать или материться.

Я бы точно не хотел, чтобы мои дети воспитывались на Моргенштерне. Музыка призвана воспитывать людей, воспитывать вкус, а у нас что получается? Каждая кухарка-доярка может позволить себе выйти на сцену и петь, — заявил Пригожин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

При этом хайп, нецензурщина и пошлость становятся возможными из-за безнаказанности, уверен продюсер.

Он также раскритиковал подход современных музыкантов к творчеству, отметив, что подавляющее большинство не создают музыку, а перерабатывают созданное другими. Поэтому, по большому счёту, мало кто знает кого-либо из музыкантов, считает Пригожин.

Он также раскритиковал тех, кто популяризирует таких кумиров. В частности, журналиста и видеоблогера Юрия Дудя, который взял у Моргенштерна интервью.

Если вам нравится купаться в славе Моргенштерна и в том, что он ругается матом, штаны снимает — пожалуйста. Выбирай себе, дружок, какой-нибудь один кружок. Все хайпуют. Дудь хайпует на Моргенштерне и на его аудитории, он хайпует на аудитории Дудя, вот и существует этот обмен блевотины, — резко высказался продюсер.

Он посетовал на то, что в России невозможно создать чёрный список для артистов.

Ранее, как писал NEWS.ru, Моргенштерн рассказал о своих доходах. Он признался, что за последний год ему удалось заработать более 80 млн рублей. По словам музыканта, он уже стал долларовым миллионером.

В то же время Пригожин неоднократно жаловался на бедственное положение артистов, рассказывая, что из-за пандемии коронавируса те лишились львиной доли заработков и вынуждены жить на скромные средства.