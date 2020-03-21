https://static.news.ru/photo/25a00346-6b71-11ea-a332-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ddp Images/Global Look Press

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал решение организаторов песенного конкурса «Евровидение», по которому участники будут обязаны в следующем году представить другие песни.

Через год эта песня уже устареет, так что логично. Ничего страшного, напишут новую, — отметил Пригожин.

По его словам, мнение организаторов конкурса ни на что не влияет. Сейчас все страны оказались в равном положении, передаёт РИА Новости.

Евровидение-2020 официально отменили в связи с распространением коронавирусной инфекции. Состязание должно было пройти в городе Роттердам в Нидерландах в мае.

Как писал NEWS.ru, танцор Дмитрий Красилов, которого поклонники группы Little Big прозвали Пухляшом, объяснил, почему отменили Евровидение. Он заявил, что всё дело в нём.