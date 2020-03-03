Исполнительного директора Национальной академии искусства и науки звукозаписи Дебору Дуган окончательно уволили с её поста. Это связано с обвинениями в адрес женщины в злоупотреблении должностными полномочиями.
В январе Дуган была временно отстранена за несколько дней до проведения церемонии вручения премии. В этот период она выдвинула ответное заявление, в котором обвинила Академию в нескольких случаях неправомерных действий, включая нарушения в процедуре голосования за победителей, конфликты интересов среди членов совета, формирование в коллективе окружения, в которое допускались только мужчины, и судебные издержки, которые выплачивались сторонним юридическим фирмам.
Кроме того, она заявила, что один из руководителей Академии, связанный с одной из этих фирм, пытался ухаживать за ней и даже предпринял попытку поцеловать её.
Дуган стала первой женщиной в истории, возглавившей Национальную академию искусства и науки звукозаписи, войдя в должность в августе 2019 года. Она заняла пост после увольнения Нила Портнова из-за скандала в связи с его призывом женщинам «трудиться», если они хотят чего-то достичь.
Как писал NEWS.ru, на фоне возникшего конфликта внутри организации было открыто независимое расследование, на период которого временным исполняющим обязанности директора назначили председателя попечительского совета Харви Мэйсона-мл.
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