https://static.news.ru/photo/d6871d00-5d59-11ea-8ed1-fa163e074e61_660.jpg Дебора Дуган Фото: Dennis Van Tine/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Исполнительного директора Национальной академии искусства и науки звукозаписи Дебору Дуган окончательно уволили с её поста. Это связано с обвинениями в адрес женщины в злоупотреблении должностными полномочиями.

В январе Дуган была временно отстранена за несколько дней до проведения церемонии вручения премии. В этот период она выдвинула ответное заявление, в котором обвинила Академию в нескольких случаях неправомерных действий, включая нарушения в процедуре голосования за победителей, конфликты интересов среди членов совета, формирование в коллективе окружения, в которое допускались только мужчины, и судебные издержки, которые выплачивались сторонним юридическим фирмам.

Кроме того, она заявила, что один из руководителей Академии, связанный с одной из этих фирм, пытался ухаживать за ней и даже предпринял попытку поцеловать её.

Дуган стала первой женщиной в истории, возглавившей Национальную академию искусства и науки звукозаписи, войдя в должность в августе 2019 года. Она заняла пост после увольнения Нила Портнова из-за скандала в связи с его призывом женщинам «трудиться», если они хотят чего-то достичь.

Как писал NEWS.ru, на фоне возникшего конфликта внутри организации было открыто независимое расследование, на период которого временным исполняющим обязанности директора назначили председателя попечительского совета Харви Мэйсона-мл.