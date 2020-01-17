https://static.news.ru/photo/61279158-3931-11ea-8d72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Исполнительный директор Национальной академии искусства и науки звукозаписи Дебора Дуган лишилась своей должности за десять дней до проведения церемонии вручения премии «Грэмми», организацией которой она занималась.

Решение было принято руководством в связи с обвинениями в адрес Дуган в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает Variety.

В настоящее время внутри организации проводится независимое расследование, на период которого временным исполняющим обязанности директора назначен председатель попечительского совета Харви Мэйсон-младший.

Дуган стала первой женщиной в истории, возглавившей Национальную академию искусства и науки звукозаписи, войдя в должность в августе 2019 года. Она заняла пост после увольнения Нила Портнова из-за скандала в связи с его призывом женщинам «трудиться», если они хотят чего-то достичь.