Исполнительный директор Национальной академии искусства и науки звукозаписи Дебора Дуган лишилась своей должности за десять дней до проведения церемонии вручения премии «Грэмми», организацией которой она занималась.
Решение было принято руководством в связи с обвинениями в адрес Дуган в злоупотреблении должностными полномочиями,
В настоящее время внутри организации проводится независимое расследование, на период которого временным исполняющим обязанности директора назначен председатель попечительского совета Харви Мэйсон-младший.
Дуган стала первой женщиной в истории, возглавившей Национальную академию искусства и науки звукозаписи, войдя в должность в августе 2019 года. Она заняла пост после увольнения Нила Портнова из-за скандала в связи с его призывом женщинам «трудиться», если они хотят чего-то достичь.
62-я церемония вручения музыкальной премии «Грэмми» пройдёт в Лос-Анджелесе 26 января. Ведущей
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