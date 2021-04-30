Премию «Грэмми» станут вручать по новым правилам

https://static.news.ru/photo/f2377ce4-aab4-11eb-8e6b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

Новые правила вручения музыкальной премии «Грэмми» будут введены в 2022 году. Об этом сообщается на сайте Национальной академии искусства и науки звукозаписи.

Так, с нового года кандидатов, отбирающих претендентов в номинациях «Альбом года», «Песня года», «Запись года» и «Лучший новый артист», станут утверждать члены академии. Ранее этим вопросом занимались так называемые секретные комитеты. Туда входили от 15 до 30 представителей музыкальной индустрии.

Кроме того, с 2022 года музыкальную премию станут вручать в номинации «Лучшее глобальное музыкальное выступление» и «Лучший альбом Musica Urbana» (латинская урбанистическая музыка).

В свою очередь для членов академии планируется устроить переаттестацию.

Ранее сообщалось, что церемония вручения «Оскара» поставила антирекорд по числу зрителей. Трансляцию на канале АВС посмотрели всего всего 9,8 миллиона человек. Предыдущий антирекорд был установлен годом ранее, когда церемонию вручения призов американской киноакадемии посмотрели 23,6 миллиона зрителей.