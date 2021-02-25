Представителя России на Евровидении назовут 8 марта

https://static.news.ru/photo/003a6674-780d-11eb-8aae-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Представителя от России на Евровидение-2021 объявят 8 марта, в тот же день будет выбрана и песня, с которой участник выступит на музыкальном конкурсе. Прямой эфир с голосованием за композицию для Евровидения проведёт Яна Чурикова.

В этом году традиционного отбора участников не будет. Предполагается, что артиста или группу уже выбрали. По некоторым данным, им может стать петербургская рейв-группа Little Big. Об этом телеканалу «360» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Группа Little Big должна была представлять Россию на песенном конкурсе в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса мероприятие было отменено.

Ранее сообщалось, что в этом году международный музыкальный конкурс «Евровидение», который намечен на май 2021 года, не сможет пройти в традиционном формате из-за пандемии коронавируса, заявили организаторы мероприятия. При этом окончательный формат проведения конкурса ещё не определён.

65-й ежегодный конкурс «Евровидение» изначально должен был пройти в мае 2020 года, однако был перенесён на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Выступления артистов в этом году назначены на 18, 20 и 22 мая, в последний день состоится финал конкурса.

Как писал NEWS.ru, по мнению певца Филиппа Киркорова, Россию на Евровидении в 2021 году должна представлять группа Little Big. Он подчеркнул, что уверен в силах музыкантов придумать для нового конкурса не менее интересную песню, чем та, что была у них годом ранее, когда они имели все шансы на победу. Сам певец в этом году выступит на Евровидении в качестве продюсера участницы из Молдавии Натальи Гордиенко.

Сам певец в этом году выступит на Евровидении в качестве продюсера участницы из Молдавии Натальи Гордиенко. Об этом писал NEWS.ru.