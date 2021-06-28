Представитель МакSим призвала не спекулировать на болезни певицы

Не доверять источникам, сообщающим о критическом состоянии певицы МакSим призвала поклонников её официальный представитель Яна Богушевская. Своё заявление она сделала в ходе беседы с Пятым каналом.

По словам Богушевской, любые сведения, появляющиеся о певице в Сети, не следует воспринимать как правдивые.

Это либо спекуляции, либо слитая информация от людей, которые продадут собственных родителей за копейки, — сказала представитель МакSим.

Она также добавила, что беспокоить семью певицы и ждать заявлений не следует.

Ранее Богушевская в беседе с RT опровергла информацию о том, что певицу перевели с ИВЛ на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО). При этом она подтвердила, что состояние МакSим остаётся крайне тяжёлым.

МакSим была госпитализирована 15 июня, на следующий день после концерта в Казани. Певица поступила в больницу с температурой выше 39 градусов, медики диагностировали у нее пневмонию. Тест на коронавирус дал отрицательный результат. При госпитализации поражение лёгких артистки составляло 40%, однако показатели быстро ухудшались, в связи с чем было принято решение перевести её на аппарат ИВЛ.