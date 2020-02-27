https://static.news.ru/photo/6845c65e-5997-11ea-ac1f-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель Ольги Бузовой не стал комментировать слухи о возможном участии певицы в вокальном конкурсе «Евровидение». Имя российского участника официально не подтверждено.

Мы воздерживаемся от комментариев на эту тему, — отметил представитель певицы Антон Богославский в беседе с РИА Новости.

Ранее Александр Панайотов, которого источники нескольких СМИ назвали будущим конкурсантом от России, призвал дождаться официального подведения итогов национального отбора и назвал фейками сообщения о его выдвижении на Евровидение.

Как писал NEWS.ru, ещё в начале месяца композитор Игорь Крутой оценил шансы Панайотова как 90-процентные, а 26 февраля появилась информация об утверждении певца претендентом от России.