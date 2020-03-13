https://static.news.ru/photo/a013438c-6530-11ea-98b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Record Store Day/Facebook

Организаторы праздника День музыкального магазина сообщили о том, что событие перенесено в 2020 году. Решение было принято в связи с опасениями по поводу распространения коронавируса.

Международный праздник, который с 2008 года отмечается ежегодно в третью субботу апреля, выпал на 18 апреля в 2020 году. Организаторы заявили на официальном сайте, что в этот раз событие пройдёт 20 июня.

Мы считаем, что это даст магазинам по всему миру наилучший шанс провести прибыльный и успешный День музыкального магазина, принимая во внимание рекомендации врачей, учёных, Всемирной организации здравоохранения, центров по борьбе с болезнями о необходимости быть добропорядочными представителями как мирового сообщества, так и местных комьюнити, — говорится в обращении.

В 2020 году звукозаписывающие компании планируют выпустить на праздник переиздания альбомов таких исполнителей, как The Cure, Kraftwerk, Пол Маккартни и Бритни Спирс. Также к выходу готовятся редкие записи таким артистов, как Дэвид Боуи, Майлз Дэвис и Fleetwood Mac.

Как писал NEWS.ru, на День музыкального магазина лейбл Rockabye Baby! планирует выпустить альбом колыбельных, основанных на песнях американской рэп-группы Wu-Tang Clan.