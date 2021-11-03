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Популярная бразильская певица Мендонса погибла при крушении самолёта

02:07, 06 ноября 2021
Популярная бразильская певица Мендонса погибла при крушении самолёта Марилия Мендонса Фото: mariliamendoncacantora/instagram.com
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Небольшой самолёт местных авиалиний потерпел крушение в бразильском штате Минас-Жерайс. На его борту находилась популярная бразильская певица Марилия Мендонса, которая погибла, сообщает телеканал Globonews.

Самолёт разбился в сельской местности.

Певица Марилия Мендонса среди жертв, — отмечается в сообщении.

Телеканал получил подтверждение трагедии у представителей 26-летней исполнительницы. Они уточнили, что кроме Мендонсы погибли ещё четыре человека — её дядя, продюсер и два пилота.

Мендонсу в 2019 году признали лауреатом премии Grammy Latino.

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