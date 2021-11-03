Популярная бразильская певица Мендонса погибла при крушении самолёта

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Гитарист группы «Коррозия Металла» отрезал себе палец болгаркой. 36-летний Игорь Королёв занимался ремонтными работами на своей даче в Подмосковье и случайно повредил палец. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Он доставлен в одну из московских больниц. В ближайшее время для Королёва запланирована операция. Ранее лидер группы «Коррозия металла» Сергей Паук Троицкий высказался о ситуации с 23-летним певцом Юрием Киселёвым,...