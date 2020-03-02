https://static.news.ru/photo/ae1e6b36-5c76-11ea-aff4-fa163e074e61_660.jpg Poppy Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Американская певица Мория Роуз Перейра, известная как Poppy, впервые приедет в Россию с концертом. Она выступит на фестивале Park Live.

Poppy даст представление в парке Горького 12 июля ― в один день такими группами, как Deftones, Refused и Crossfaith, сообщается на странице мероприятия во «ВКонтакте».

Артистка стала известной несколько лет назад, когда видео с её YouTube-канала стали вирусными. Благодаря своим роликам она прославилась как «самая пугающая девушка Интернета».

Как писал NEWS.ru, американская группа Swans вернётся в Россию с концертами. Последний раз коллектив приезжал в 2016 году.