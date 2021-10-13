«Попали в яблочко»: Басков поделился впечатлениями от дуэта с Милохиным

Народный артист России Николай Басков поделился своими впечатлениями от записи совместной музыкальной композиции «Дико тусим» с тиктокером Даней Милохиным. Музыкант считает, им удалось «попасть в яблочко», передаёт Sobesednik.ru.

Я бесконечно счастлив такому обмену энергией с молодой аудиторией. Рад, что наша коллаборация стала такой популярной. Я знаю, что сейчас огромное количество детей записывают поздравления ко Дню учителя под нашу песню. В общем, мы попали в яблочко, — признался Басков.

Исполнитель добавил, что чувствует себя невероятно молодым и бодрым, хотя 15 октября ему стукнет 45 лет. Басков подчеркнул, что хотел бы быть похожим на Льва Лещенко, который в 79 лет продолжает «зажигать и танцевать».

И после общения с Львом Валерьяновичем я ещё раз убедился, что нет разницы в возрасте. Она стирается в тот момент, когда у человека молодая душа. Мне только будет 45. Но в душе я мальчик, — подчеркнул музыкант.

Ранее стало известно, что Николай Басков станет ведущим музыкального шоу «Дуэты» на «России 1». Участникам предстоит исполнять музыкальные композиции в паре с неслучайным партнёром, который будет скрываться за зеркальной стеной.