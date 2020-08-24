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Политик рассказал о роли поп-звёзд в победе Ельцина на выборах 1996 года

11:09, 25 августа 2020 69
Фото: Anton Kavashkin/Global Look Press

Российский медиаменеджер Сергей Лисовский, известный как организатор предвыборной кампании Бориса Ельцина, рассказал о том, как российские поп-звёзды повлияли на победу в голосовании первого президента Российской Федерации на голосовании в 1996 году.

Лисовский принял участие в документальном сериале о русской поп-музыке 1990-х годов, созданный изданием Lenta.ru. Он рассказал, как направил записку Ельцину, в которой объяснил, что в России молодёжь не ходит на выборы, а старшее поколение могло потенциально поддержать его оппонентов. Поэтому он предложил российскому лидеру повлиять на молодой электорат.

Позже с Лисовским созвонилась дочь Ельцина Татьяна Дьяченко и предложила сотрудничество. Ему напомнили, что рейтинг президента составлял примерно 6%, но тот заявил, что это ненадёжный показатель.

Политик привлёк к предвыборной кампании множество музыкантов, среди которых были Константин Кинчев и Олег Газманов. Они призывали молодое поколение поддерживать Ельцина, чтобы избежать возвращения коммунистов к власти. Одним из лозунгов кампании стала фраза «Голосуй или проиграешь».

В июне ведущий авторской программы на телеканале «Царьград» Иван Кондаков обнародовал завещание Бориса Ельцина против поправок в Конституцию, писал NEWS.ru.

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