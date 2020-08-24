Политик рассказал о роли поп-звёзд в победе Ельцина на выборах 1996 года

Российский медиаменеджер Сергей Лисовский, известный как организатор предвыборной кампании Бориса Ельцина, рассказал о том, как российские поп-звёзды повлияли на победу в голосовании первого президента Российской Федерации на голосовании в 1996 году.
Лисовский принял участие в документальном сериале о русской поп-музыке 1990-х годов, созданный изданием Lenta.ru. Он
Позже с Лисовским созвонилась дочь Ельцина Татьяна Дьяченко и предложила сотрудничество. Ему напомнили, что рейтинг президента составлял примерно 6%, но тот заявил, что это ненадёжный показатель.
Политик привлёк к предвыборной кампании множество музыкантов, среди которых были Константин Кинчев и Олег Газманов. Они призывали молодое поколение поддерживать Ельцина, чтобы избежать возвращения коммунистов к власти. Одним из лозунгов кампании стала фраза «Голосуй или проиграешь».
В июне ведущий авторской программы на телеканале «Царьград» Иван Кондаков обнародовал завещание Бориса Ельцина против поправок в Конституцию, писал NEWS.ru.
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