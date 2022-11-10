Полиция сорвала концерт группы Anacondaz из-за Навального Чиков: полиция сорвала концерт Anacondaz в Екатеринбурге из-за поддержки Навального и критики СВО

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Солисты музыкальной группы Anacondaz Артем Хорев и Сергей Карамушкин судятся с властями Екатеринбурга и Перми из-за сорванных и отмененных концертов. Прокуратура Свердловской области объяснила суду, что полиция пришла на выступление в Екатеринбурге в связи с поддержкой музыкантами оппозиционера Алексея Навального, обратил внимание адвокат Павел Чиков в Telegram. Также в прокуратуре отметили, что участники группы неоднократно критиковали органы власти России и осуждали проведение военной операции на Украине. Полицейские охарактеризовали сам концерт как несогласованное мероприятие.

Получена информация о планируемом 22.07.2022 <...> выступлении рок-группы «Анакондаз», солисты которой ранее поддерживали Навального А. А., выступали с критикой деятельности органов государственной власти, осуждали проведение специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, — говорится в документе.

Организаторы концертов, в свою очередь, предоставили «гарантийные письма», в которых говорится, что во время выступлений на площадках не будут произноситься никакие лозунги и призывы. Истцы утверждают, что оснований отменять концерты в Екатеринбурге и Перми не было, все согласования у них имелись. Судебные разбирательства продолжаются.

В России де-факто действует цензура при проведении массовых музыкальных мероприятий, утверждает целый ряд музыкантов, которым пришлось прямо или косвенно столкнуться с подобными ограничениями. Хотя официально это нигде не проговаривается, последние прямо или косвенно зависят от отношения музыкальных коллективов к СВО на Украине. Запрет на политические высказывания для концертирующих групп вводится уже на уровне промоутеров — они не хотят сталкиваться с проблемами и прописывают в контрактах крупные штрафы за такое «несанкционированное» поведение на сцене.